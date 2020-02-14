تعتبر قلعة بم اكبر بناء من الطوب في العالم والتي تقع في مدينة بم في محافظة كرمان وفي جنوب شرق إيران، وللاسف الشديد دمرت غالبية اقسام هذه القلعة في عام 2003 اثر زلزال قوي ضربها، فيما بعد تم وضع خطط لاعادة اعمارها ولانقاذها من الدمار من دون التأثير على شكلها ومظهرها الفريد.

اذ سيتم اعادة اعمار بعض الامكان المهمة بشكل كامل كالمسجد ومجمع ميرزا نعيم وبيت أحمدي والاستراحة، واليوم يمضي 14 عاماً على الزلزال حيث اعيد اعمار نقاط مختلفة من القلعة.

تقع قلعة بم وهي أكبر بناء من الطوب في العالم،في مدينة بم في محافظة كرمان في جنوب شرق إيران. وقد أدرجت منظمة اليونسكو القلعة كأحد مواقع التراث العالمي بمسمى "بم ومشهدها الثقافي".

وكان البناء بأكمله عبارة عن حصن كبير تقع القلعة في وسطه، لكن وبسبب مظهر القلعة المثير للإعجاب، والتي تشكل أعلى نقطة في الموقع، أطلق على الحصن كله اسم " قلعة بم".

وتضررت اقسام منها من جراء زلازل عام 2003 ولازالت عملیات ترمیم و اعادة بناء قلعة بم التاریخیة مستمرة .

وتبلغ مساحة قلعة بم حوالي 180,000 متر مربع وهي محاطة بجدران عملاقة يبلغ ارتفاعها من 6-7 أمتار، وطولها 1,815 أمتار. تتميز القلعة بوجود برجين كبيرين بالإضافة إلى حوالي 67 برجا منتشرة في أرجاء المنطقة.



