  • الجمعة ١٩ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الجمعة , فبراير 14, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275966 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 15:40 الاقسام: سياحة  
قلعة بم.. أكبر بناء من الطوب في العالم

قلعة بم.. أكبر بناء من الطوب في العالم

تعتبر قلعة بم اكبر بناء من الطوب في العالم والتي تقع في مدينة بم في محافظة كرمان وفي جنوب شرق إيران، وللاسف الشديد دمرت غالبية اقسام هذه القلعة في عام 2003 اثر زلزال قوي ضربها، فيما بعد تم وضع خطط لاعادة اعمارها ولانقاذها من الدمار من دون التأثير على شكلها ومظهرها الفريد.

اذ سيتم اعادة اعمار بعض الامكان المهمة بشكل كامل كالمسجد ومجمع ميرزا نعيم وبيت أحمدي والاستراحة، واليوم يمضي 14 عاماً على الزلزال حيث اعيد اعمار نقاط مختلفة من القلعة.

تقع قلعة بم وهي أكبر بناء من الطوب في العالم،في مدينة بم في محافظة كرمان في جنوب شرق إيران. وقد أدرجت منظمة اليونسكو القلعة كأحد مواقع التراث العالمي بمسمى "بم ومشهدها الثقافي".

وكان البناء بأكمله عبارة عن حصن كبير تقع القلعة في وسطه، لكن وبسبب مظهر القلعة المثير للإعجاب، والتي تشكل أعلى نقطة في الموقع، أطلق على الحصن كله اسم " قلعة بم".

وتضررت اقسام منها من جراء زلازل عام 2003 ولازالت عملیات ترمیم و اعادة بناء قلعة بم التاریخیة مستمرة .

وتبلغ مساحة قلعة بم حوالي 180,000 متر مربع وهي محاطة بجدران عملاقة يبلغ ارتفاعها من 6-7 أمتار، وطولها 1,815 أمتار. تتميز القلعة بوجود برجين كبيرين بالإضافة إلى حوالي 67 برجا منتشرة في أرجاء المنطقة.

 


 

 

قلعة بمقلعة بم
قلعة بمقلعة بم
قلعة بمقلعة بم
قلعة بمقلعة بم
قلعة بمقلعة بم
قلعة بمقلعة بم
قلعة بمقلعة بم
قلعة بمقلعة بم
قلعة بمقلعة بم
قلعة بمقلعة بم
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0701 sec