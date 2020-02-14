  • الجمعة ١٩ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الجمعة , فبراير 14, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275964 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 15:34 الاقسام: سياحة  
ميدان إمام.. طراز معماري إسلامي في إصفهان

ميدان إمام.. طراز معماري إسلامي في إصفهان

يعد ميدان نقش جهان التاريخي، المعروف حاليًا باسم ميدان إمام، واحدًا من أكبر وأجمل المربعات في العالم والتي تم إنشاؤها في حديقة تسمى نقش جاهان (المتعلقة بالعصر السلجوقي) في مكان على شكل مستطيل بتكليف من شاه عباس الأول. هذه الساحة هي المربع الثاني الكبير في طراز أصفهاني المعماري.

أربعة معالم معمارية بارزة وضعت هنا: مسجد الإمام التاريخي في الجنوب، ومسجد الشيخ لطف الله في الشرق، وقصر علي قبو في الغرب، وبوابة القيصرية في الشمال من الساحة جميعها روائع معمارية تم بناؤها في نفس الوقت.

كان للميدان وظائف مختلفة بمرور الوقت: إنشاء قصر ملكي وإقامة احتفالات ومسيرات عسكرية وعقوبة طقوس على المدانين وما إلى ذلك تشير إلى الآثار السياسية ؛ يدل وجود مسجدين مهمين على الجانبين، يقامان فيهما مراسم وطقوس، وكذلك صلاة الجماعة في الساحة في حالات عدم وجود مساحة في مسجد الإمام، على أن الوظائف الدينية والوظائف التجارية واضحة أيضًا في وضع المربع في الساحة. قلب السوق (إنشاء المتاجر المحلية، واكتظاظ السكان بالشراء، وما إلى ذلك) ؛ أخيرًا، يمكن أن نشير إلى الوسائل الترفيهية لـ ميدان نقش جهان لأنها أصبحت مركزًا للألعاب النارية ولعبة البولو وقابون أندازي وشاطر دافاني والاحتفالات والأعياد الوطنية والمسرح والدمى ورواية القصص والألعاب البهلوانية.

 

ميدان امامميدان امام
ميدان امامميدان امام
ميدان امامميدان امام
ميدان امامميدان امام
ميدان امامميدان امام
ميدان امامميدان امام
ميدان امامميدان امام
ميدان امامميدان امام
ميدان امامميدان امام
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0701 sec