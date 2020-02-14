يعد ميدان نقش جهان التاريخي، المعروف حاليًا باسم ميدان إمام، واحدًا من أكبر وأجمل المربعات في العالم والتي تم إنشاؤها في حديقة تسمى نقش جاهان (المتعلقة بالعصر السلجوقي) في مكان على شكل مستطيل بتكليف من شاه عباس الأول. هذه الساحة هي المربع الثاني الكبير في طراز أصفهاني المعماري.

أربعة معالم معمارية بارزة وضعت هنا: مسجد الإمام التاريخي في الجنوب، ومسجد الشيخ لطف الله في الشرق، وقصر علي قبو في الغرب، وبوابة القيصرية في الشمال من الساحة جميعها روائع معمارية تم بناؤها في نفس الوقت.

كان للميدان وظائف مختلفة بمرور الوقت: إنشاء قصر ملكي وإقامة احتفالات ومسيرات عسكرية وعقوبة طقوس على المدانين وما إلى ذلك تشير إلى الآثار السياسية ؛ يدل وجود مسجدين مهمين على الجانبين، يقامان فيهما مراسم وطقوس، وكذلك صلاة الجماعة في الساحة في حالات عدم وجود مساحة في مسجد الإمام، على أن الوظائف الدينية والوظائف التجارية واضحة أيضًا في وضع المربع في الساحة. قلب السوق (إنشاء المتاجر المحلية، واكتظاظ السكان بالشراء، وما إلى ذلك) ؛ أخيرًا، يمكن أن نشير إلى الوسائل الترفيهية لـ ميدان نقش جهان لأنها أصبحت مركزًا للألعاب النارية ولعبة البولو وقابون أندازي وشاطر دافاني والاحتفالات والأعياد الوطنية والمسرح والدمى ورواية القصص والألعاب البهلوانية.