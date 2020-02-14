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رقم الخبر: 275963 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 15:11 الاقسام: سياحة  
مزار الشاعر باباطاهر.. يقع على هضبة في مدينة همدان

مزار الشاعر باباطاهر.. يقع على هضبة في مدينة همدان

يقع مزار الشاعر بابا طاهر على هضبة في شمال غربي مدينة همدان بمنطقة تعرف ببابا طاهر.

عاش هذا الشاعر من القرن الرابع حتى أوائل القرن الخامس ويعرف من بين الشعراء الكبار والمعاصرين.

بني مزار الشاعر على قاعدة ثمانيّة الأضلاع يبلغ ارتفاعها حوالى 20 مترا وارتفاعها عن سطح الأرض 30 مترا.

يتكون المزار من ثمانية أعمدة ودَرَج بالاضافة الى أرضية مزينة بالغرانيت الحجري.

يحتوي أغلب اقسام المزار على أشعار له تم حكها على جدران هذا المزار و تم حك قصيدة من 24 بيت على 24 حجرة وضعت في القسم السفلي من الحياط الخارجي للمزار.

يطلق اسم البابا في ذلك الزمان على الاشخاص الزاهدين وغير المتعلقين بالحياة الدنيا.

للشاعر بابا طاهر العديد من القصائد الجميلة نذكر منها قصيدة سر انجام (في النهاية) تم استخدام بعض الكلمات والتعابير العربية فيها . جدير ذكره أن الشاعر بابا طاهر هو أول الشعراء الايرانيين الذي استخدم طريقة الشطريين في شعره.


 

 

مزار بابا طاهرمزار بابا طاهر
مزار بابا طاهرمزار بابا طاهر
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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