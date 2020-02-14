تقع هذه المنطقة القديمة في المنطقة المسماة كول فرح (وادي طبيعي وعميق وضيق للغاية) في نهاية سهل إيزيه.

يوجد على الجانب الأيمن من مدخل الوادي حجران كبيران وغير منتظمان بجانب سلسلة من الجبال مع بعض التصاميم الجميلة والأنيقة لصورة الإنسان والحيوان في أوضاع الصلاة والاحترام، حمل الآلهة والتضحية وأداء الموسيقى. هو أول تصوير للبصيرة البشرية عن الدين والعادات.

يتضمن كل من نقش كلاب فرح ست نقوش تعود إلى فترة العُلميين طبقاً لصورهم، ما تبقى مثل القبور وقناة المياه والمباني وأماكن المراقبة في المناطق السكنية، وربما كان أحد المعابد من الآلهة العيلامية باسم “نارسينا”.

هناك أشرطة قديمة وبحيرة ميانجاران في خصوصية موقع كول فرح القديم. بالإضافة إلى المعالم التاريخية القيمة في منطقة كول فرح القديمة، فهي منطقة مناخها جيد في مقاطعة خوزستان التي تعد الآن واحدة من المناطق السياحية هناك.



