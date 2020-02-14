  • الجمعة ١٩ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الجمعة , فبراير 14, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275949 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 15:03 الاقسام: منوعات  
العثور على كنز كبير يعود لحقبة «مصر السفلى»

العثور على كنز كبير يعود لحقبة «مصر السفلى»

أعلن المجلس الأعلى للآثار المصرية، الكشف عن 83 مقبرة، تعود لحقبة «حضارة بوتو» بمحافظة الدقهلية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، إن 80 مقبرة من المجموع الكلي، ترجع إلى فترة النصف الأول من الألف الرابع قبل الميلاد والمعروفة باسم حضارة بوتو أو مصر السفلى، واتخذت شكل حفر بيضاوية قطعت في طبقة الجزيرة الرملية، بداخلها دفنات في وضع القرفصاء، وعثر مع هذه الدفنات على مقتنيات جنائزية.

وأكد وزيري، أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن توابيت فخارية ترجع إلى فترة نقادة الثالثة في مواقع محافظة الدقهلية، حيث لم يسبق الكشف عن الدفن داخل توابيت فخارية سوى في حالة واحدة تم الكشف عنها بواسطة البعثة البولندية بتل الفرخة.

ويعد هذا الكشف إضافة إلى تاريخ الموقع، حيث أنه يشير بشكل واضح إلى أن الموقع قد شهد كثافة في الاستيطان خلال عصر نقادة الثالث، إلى جانب الكثافة التي شهدها خلال فترة بوتو، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من المقابر التي تم فيها الدفن داخل توابيت من الفخار.

كما تم الكشف عن بعض الأواني الفخارية والحجرية والتمائم والحلي التي صنعت من الأحجار شبه الكريمة، والمطعم بعضها بمعادن مثل الذهب.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0876 sec