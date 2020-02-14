يشارك فیه السفراء والشخصیات السیاسیة والدبلوماسیة محافظة کردستان الايرانية تستضيف احتفالاً دولياً في عيد النوروز أعلن محافظ كردستان (غرب ايران) يوم الاربعاء عن استضافة المحافظة للاحتفالات بعيد النوروز الدولي، معلنا استعداد المحافظة لاقامة احتفال كبير في كردستان.