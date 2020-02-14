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رقم الخبر: 275948 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 15:05 الاقسام: سياحة  
محافظة کردستان الايرانية تستضيف احتفالاً دولياً في عيد النوروز
يشارك فیه السفراء والشخصیات السیاسیة والدبلوماسیة

محافظة کردستان الايرانية تستضيف احتفالاً دولياً في عيد النوروز

أعلن محافظ كردستان (غرب ايران) يوم الاربعاء عن استضافة المحافظة للاحتفالات بعيد النوروز الدولي، معلنا استعداد المحافظة لاقامة احتفال كبير في كردستان.

 وقال «بهمن مرادنیا» في تصريح ادلى به الاربعاء ان محافظة كردستان مستعدة لاستضافة احتفالات عيد النوروز في مدينة سنندج مرکز المحافظة ويشارك فیها السفراء والشخصیات السیاسیة والدبلوماسیة.

وأكد مرادنيا على أهمية حفل النوروز لكردستان ومضيفا ان هذا الاحتفال فرصة ذهبية على الصعيدين الوطني والدولي ويعتبر فرصة لإحلال السلام والأمن للمحافظة .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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