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رقم الخبر: 275946 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 15:06 الاقسام: منوعات  
العثور على جثة (الحوت القاتل) في البحر الأحمر

العثور على جثة (الحوت القاتل) في البحر الأحمر

وجدت الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، جثة حوت نافق على شواطئ إحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة.

وقال الدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر في تصريحات خاصة لموقع (اليوم السابع)، إنه ورد بلاغ لمحميات البحر الأحمر يفيد بالعثور على حوت نافق بالقرب من شواطئ إحدى القرى السياحية بالغردقة، وانتقلت على الفور لجنة من محميات البحر الأحمر لمعاينة الحوت.

وأضاف أن الحوت من نوعية(القاتل الكاذب) (False killer whale)  وهو من فصيلة الدلافين ويبلغ طوله 5 أمتار وتم نقله من إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه وكذلك تحنيطه لوضعه بالمتحف الخاص بعهد علوم البحار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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