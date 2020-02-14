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رقم الخبر: 275945 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 15:06 الاقسام: منوعات  
أكبر معمر في العالم يكشف سر العمر الطويل

أكبر معمر في العالم يكشف سر العمر الطويل

تم تسجيل الياباني تشيتيسو واتانابي، كأكبر معمر رجل في العالم بموسوعة غينيس عن عمر يبلغ 112 عاما و344 يوما.

وردا على سؤال حول سر عمره الطويل، قال واتانابي ببساطة شديدة: (لا تغضب وحافظ على ابتسامتك).

وولد واتانابي عام 1907 بمدينة نييغاتا الساحلية شمالي اليابان، وعمل حتى العقد الماضي كمزارع "بونساي"، وهو فن ياباني قديم يعنى بغرس وتربية شجيرات "قزمية" وتقليمها بأسلوب فني، وقدمت أعماله في العديد من المعارض.

وتخرج واتانابي من مدرسة زراعية قبل أن ينتقل إلى تايوان للعمل في شركة "نيبون ميجي شوغر" التي تعمل في مجال زراعة قصب السكر، حيث عاش في هذا البلد طيلة 18 عام.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، عاد واتانابي إلى نييغاتا وعمل موظفا حكوميا هناك حتى تقاعده، حسبما ذكرت وكالة (أسوشيتد برس).

جدير بالذكر أن الرقم القياسي السابق كان مسجلا باسم ماسازو نوناكا، وهو ياباني أيضا، وتوفي الشهر الماضي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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