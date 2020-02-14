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رقم الخبر: 275943 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 15:06 الاقسام: منوعات  
القبض على عراقي يمارس (السحر والشعوذة) ويبتز النساء

القبض على عراقي يمارس (السحر والشعوذة) ويبتز النساء

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الخميس، إلقاء القبض على متهم بـ"السحر الشعوذة" اعترف بقيامه بابتزاز نساء جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المديرية، إن (مفارز مكتب المدائن في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم جنوب شرقي العاصمة بغداد، لقيامه بابتزاز وتهديد امرأة بمبلغ من المال مقابل عدم الإخبار عنها بالحضور إلى دار المتهم لعمل السحر والشعوذة كذلك عدم نشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي).

وأضافت المديرية في بيان، أنه (تم التحقيق مع المتهم واعترف بجريمته، فضلاً عن قيامه بعدد من حالات الابتزاز التي كانت ضحاياه أغلبها من النساء، وقد عُرضت اوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٥٦ ق.ع)).

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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