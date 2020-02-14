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رقم الخبر: 275942 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 15:06 الاقسام: منوعات  
اعتقال صيني يهرب حيوانات نافقة في حقيبته

اعتقال صيني يهرب حيوانات نافقة في حقيبته

ألقى ضباط الجمارك القبض على مسافر صيني في مطار واشنطن، بعد العثور على حيوانات نافقة في حقيبته.

قدم مواطن صيني إلى أمريكا من بكين، وكانت الحيوانات مختومة في كيس بلاستيكي شفاف، وقال الرجل أنه أحضرها إلى ولاية ماريلاند كطعام لقطته.

وأخذ موظفو المطار الكيس وقاموا بإحراقه، وشدد الضباط أنه يمنع إدخال الطيور إلى الولايات المتحدة خشية من أن تكون ناقلة لإنفلونزا الطيور.

في سياق آخر، أجبر مواطن كندي كان يستقل طائرة من تورونتو إلى جامايكا ادعى كذبا أنه مصاب بفيروس كورونا الجديد، الطائرة على العودة إلى المطار حيث تم اعتقاله.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-العالم
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