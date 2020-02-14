قالت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير إن اللحوم تتمتع بفوائد جمة للصحة، غير أنها لا تخلو من المخاطر في حال الإفراط في تناولها.

وأوضحت الخبيرة الألمانية أن اللحوم غنية بالبروتينات ومجموعة فيتامينات B بما في ذلك فيتامين B12، بالإضافة إلى الحديد والزنك والسيلينيوم، وبالتالي فهي تمد الجسم بعناصر غذائية مهمة.

وحذرت ريستماير من أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والنقانق يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون، لا سيما بالاشتراك مع السِمنة المفرطة وقلة الحركة.

وتمهد اللحوم الغنية بالدهون الطريق للإصابة باضطرابات أيض الدهون بسبب محتواها العالي من الأحماض الدهنية والكوليسترول، مما يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية والكبد الدهني.

وتنصح ريستماير بتناول اللحوم بمعدل يتراوح بين 300 و600 غرام أسبوعيا على الأكثر من أجل تجنب هذه المخاطر الجسيمة.

كما تُشير الى ضرورة اختيار الأصناف قليلة الدهون وتحضيرها بشكل صحي كالشواء والطهي بالبخار أو في الفرن.

متى يجب الامتناع عن أكل اللحوم الحمراء؟

تناول اللحوم الحمراء ارتبط بالكثير من المخاطر الصحية التي لا تحصى، وتنصح توصيات غذائية عديدة بتقليل أكل اللحوم الحمراء، واختيار الأنواع قليلة الدهون، وتعود الأسباب إلى: السكري، أو البدانة، أو ارتفاع ضغط الدم والكولسترول.