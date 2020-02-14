اكد امين مجلس الامن القومي الايراني "علي شمخاني"، ان قادة اميركا السفهاء لم يخطر لهم ببال ان تتمكن ايران يوما ما من إبطال ثنائية الحرب او الاستسلام.

وفي تغريدة له نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كتب علي شمخاني: مخطط قادة امريكا السفهاء انهم من خلال اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني ، سيتمكنون من خلال نظرية " الصدمة والرعب" ان يضعوا ايران في حالة طارئة، وان تخطأ في حساباتها وان يفرضوا على ايران الظروف غير المناسبة لاتخاذ القرار.

ولفت شمخاني الى ان قادة اميركا لم يتصوروا قط ان تتمكن ايران من ابطال الثناية الوهمية للحرب او الاستسلام