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رقم الخبر: 275909 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 10:52 الاقسام: محليات  
شمخاني: قادة أميركا لم يخطر لهم ببال أن إيران ستبطل يوما ما ثنائية الحرب أو الاستسلام

شمخاني: قادة أميركا لم يخطر لهم ببال أن إيران ستبطل يوما ما ثنائية الحرب أو الاستسلام

اكد امين مجلس الامن القومي الايراني "علي شمخاني"، ان قادة اميركا السفهاء لم يخطر لهم ببال ان تتمكن ايران يوما ما من إبطال ثنائية الحرب او الاستسلام.

وفي تغريدة له نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كتب علي شمخاني: مخطط قادة امريكا السفهاء انهم من خلال اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني ، سيتمكنون من خلال نظرية " الصدمة والرعب" ان يضعوا ايران في حالة طارئة، وان تخطأ في حساباتها وان يفرضوا على ايران الظروف غير المناسبة لاتخاذ القرار.

ولفت شمخاني الى ان قادة اميركا لم يتصوروا قط ان تتمكن ايران من ابطال الثناية الوهمية للحرب او الاستسلام

 
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مصدر الخبر: وكالة مهر
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