أفاد مصدر امني في العراق، أن هجوما صاروخيا وقع على قاعدة "K1" في محافظة كركوك شمالي العراق، والتي تتمركز فيها قوات أمريكية.

و أشار المصدر إلى أنه "لا توجد خسائر بشرية حتى الآن في الهجوم الصاروخي على القاعدة"، مضيفا أن "طيرانا كثيفا يغطي منطقة القاعدة في كركوك عقب القصف".

بدوره أكد مصدر آخر، أن "القوات الأمنية ضبطت منصة بداخلها صواريخ مجهزة للانطلاق قرب القاعدة".