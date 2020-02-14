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رقم الخبر: 275907 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 10:53 الاقسام: عربيات  
الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية فوق دمشق

الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية فوق دمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق، حسبما أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية،

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة 23:45 من يوم الخميس تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل، وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

وتفيد الأنباء الواردة بأن صواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة الغسولة بريف دمشق. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصدي الجيش السوري للأهداف، بينما لم يعرف على الفور مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن محيط العاصمة السورية كان قد تعرض لغارات جوية إسرائيلية الأسبوع الماضي.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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