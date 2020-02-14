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|رقم الخبر: 275900
|تاريخ النشر: شباط 14, 2020
|الوقت: 11:08
|الاقسام: محليات
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كدخدائي: بلورة برلمان قوي ستؤدي للمزيد من تيئيس الاعداء
اكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس علي كدخدائي ان بلورة برلمان قوي ستؤدي للمزيد من تيئيس اعداء الشعب اكثر مما مضى.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس كتب كدخدائي: ان مقاطعة الانتخابات وشعار "لا تصويت" هو سياسة فاشلة لمناوئي الجمهورية وسيادة الاكثرية على الاقلية.
واضاف: ان بلورة مجلس قوي ستؤدي للمزيد من تيئيس اعداء الشعب اكثر مما مضى.
وتجري انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في 21 شباط /فبراير الجاري.
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