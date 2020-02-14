كدخدائي: بلورة برلمان قوي ستؤدي للمزيد من تيئيس الاعداء اكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس علي كدخدائي ان بلورة برلمان قوي ستؤدي للمزيد من تيئيس اعداء الشعب اكثر مما مضى.