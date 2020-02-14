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رقم الخبر: 275899 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 11:09 الاقسام: محليات  
مسؤول عسكري: نهج اميركا تجاه ايران تغير من الهجومي الى الدفاعي

مسؤول عسكري: نهج اميركا تجاه ايران تغير من الهجومي الى الدفاعي

اكد مساعد القائد العام للقوات المسلحة للشؤون الاستراتيجية في الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء مصطفى ايزدي بان نهج اميركا تجاه ايران تغير من الهجومي الى الدفاعي.

وفي كلمته مساء الخميس خلال مراسم احياء الذكرى السنوية الثامنة لاستهاد اللواء احمد سوداكر واربعينية القائد قاسم سليماني، انه في وقت ما كانت استراتيجية الاميركيين هجومية الا انها تغيرت الى دفاعية اليوم بحيث انهم ابعدوا حاملة طائراتهم 400 كم عن ايران لتكون بعيدة عن مرمى صواريخها.

واضاف، ان ما قام ابطال القوة الجوفضائية للحرس الثوري في (استهداف) عين الاسد لا سابق له خلال العقود الاخيرة لان اي قدرة لم تتجرا على القيام بمثل هذا التحرك ضد اميركا.

واشار الى المراسم التشييع المهيبة للشهيد سليماني حيث شارك اكثر من 50 مليون شخص في مراسم التشييع والتابين في مختلف مناطق البلاد، لافتا الى ان اكثر من 540 مراسم اقيمت في الهند فقط تابينا للشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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