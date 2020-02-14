وصف رئيس مركز الابحاث الاستراتيجية في الرئاسة الايرانية حسام الدين آشنا، وصية الشهيد القائد قاسم سليماني بانها "عرفانية واستراتيجية" واعتبرها ميثاق عمل جميع قوات الثورة الاسلامية.

وكتب آشنا في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: ان رؤيته (سليماني) مثالية للخالق والمخلوق، العالم والمنطقة، ايران والاسلام، الشعب والمسؤولين، خاصة وعيه تجاه المكانة المحورية للامام الراحل (رض) وسماحة قائد الثورة الاسلامية في منظومة الثورة والجمهورية الاسلامية.

يذكر ان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني قرا مساء الخميس وصية الشهيد قاسم سليماني القائد السابق لقوات "القدس" خلال مراسم اربعينيته التي اقيمت في مصلى "الامام الخميني (رض)" بطهران.

وتضمنت الوصية اهم آراء وهواجس الشهيد سليماني حول مختلف الامور والقضايا.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس و8 من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير.

وردا على عملية الاغتيال الجبانة هذه اقدم الحرس الثوري على دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار غرب العراق بـ 13 صاروخ (ارض -ارض) فجر الاربعاء 8 يناير.