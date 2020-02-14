  • الجمعة ١٩ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الجمعة , فبراير 14, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275894 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 11:05 الاقسام: اقتصاد  
مساعد روحاني: تغيير هيكلية الاقتصاد النفطي بحاجة الى مشاركة جادة من الجميع

مساعد روحاني: تغيير هيكلية الاقتصاد النفطي بحاجة الى مشاركة جادة من الجميع

اكد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون البحثية والعلمية سورنا ستاري بان تغيير هيكلية الاقتصاد النفطي نحو الاقتصاد المعرفي بحاجة الى جهود والدخول الجاد لجميع القطاعات في البلاد الى هذا المعترك.

وفي تصريح ادلى به الخميس اعتبر ستاري ان البلاد اليوم تخوض كفاحا جادا لتغيير هيكليات الاقتصاد النفطي وان الحاجة ماسة لدخول جميع القطاعات الى هذا المعترك.

ولفت الى ان هيكليات الاقتصاد النفطي معقدة جدا واضاف، هنالك في مثل هذا الاقتصاد حكومات ودول مترهلة ومنظومات وقوانين كثيرة متناقضة واجواء العمل ملبدة فيها.

واوضح بانه تحققت خلال الاعوام الاخيرة نجاحات ممتازة في مختلف المجالات في البلاد ومنها النانو والبيوتكنولوجيا والجوفضاء والخلايا الجذعية وقال، اننا نمتلك اليوم الكثير من التكنولوجيات الحديثة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالة ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0687 sec