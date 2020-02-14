هزم منتخب ايران نظيره الالماني في بطولة العالم للعبة الكابادي 2020، وهو الانتصار الثالث على التوالي في المسابقة المقامة في لاهور الباكستانية.

وتمكن منتخب ايران من الفوز على المانيا 55-23 نقطة مساء الاربعاء في اطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد ما هزم بريطانيا وسيراليون في الجولتين الماضيتين، فيما سيواجه الهند في الجولة الاخيرة.

ويشارك في بطولة العالم للكابادي ايران وباكستان والهند وألمانيا وكندا وبريطانيا وكينيا واستراليا وآذربيجان وسيرااليون.

والكابادي هي رياضة جماعية بدأت في جنوب آسيا، وهي ذات شعبية في تلك المنطقة وكذلك في جنوب شرق آسيا. وفي الرياضة يلعب فريقان مكونان من سبعة لاعبين في كل مباراة. مساحة الملعب 12.5 × 10 أمتار، أي ما يقارب نصف مساحة ملعب كرة السلة.

ويلعب فريقان متساويا الأعداد، ويكون بينهم خط فاصل، وفي كل مرة يواجه أحد لاعبي الفريق، الفريق المقابل فبمجرد لمس أحد من منافسيه ويهرب إلى فريقه متجاوزًا الخط الفاصل فيخرج من لمسه، وفي حال تم الإمساك به قبل الوصول إلى خط الوسط فيخرج اللاعب، فيما تنتهي اللعبة حين يخرج كل لاعبي الفريق المنافس.