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رقم الخبر: 275890 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 11:01 الاقسام: دوليات  
مجلس الشيوخ يتبنى قرارا للحد من "صلاحيات الحرب" الممنوحة لترامب

مجلس الشيوخ يتبنى قرارا للحد من "صلاحيات الحرب" الممنوحة لترامب

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إطلاق عمليات عسكرية خارج البلاد دون موافقة الكونغرس.

وصوت 55 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح القرار، فيما عارضه 45.

ويلزم القرار الذي قدمه الديمقراطي تيم كين الرئيس ترامب بـ"وقف جميع الأعمال العدائية ضد إيران" خلال 30 يوما.

وبموجب القرار لن يكون بوسع الرئيس إطلاق أي عمل عسكري دون إعلان الكونغرس حالة الحرب أو تبنيه تشريعا خاصا يتيح العمل العسكري.

ومن المتوقع أن يستخدم الرئيس الأمريكي حق الفيتو ضد القرار لمنعه من دخول حيز التنفيذ.

وكان ترامب قد دعا مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، إلى التصويت ضد مشروع القرار مؤكدا أن تأييد الكونغرس سيرسل "إشارة سيئة" لإيران.

وباتت مسألة "صلاحيات الحرب" ضد إيران تحظى باهتمام خاص من قبل المشرعين الأمريكيين بعد اغتيال القوات الأمريكية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقرار اتخذه ترامب دون الرجوع للكونغرس.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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