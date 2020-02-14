  • الجمعة ١٩ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الجمعة , فبراير 14, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275888 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 10:59 الاقسام: ثقافة وفن  
ايران وباكستان تبحثان سبل تنمية العلاقات الشعبية والسياحية

ايران وباكستان تبحثان سبل تنمية العلاقات الشعبية والسياحية

التقى السفير الايراني في اسلام اباد محمد علي حسيني الخميس المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان ورئيس منظمة التنمية السياحية ذوالفقار عباس بخاري.
وفي اللقاء استعرض المسؤول الباكستاني مختلف مزايا باكستان لاجتذاب السياح وتطوير العلاقات السياحية.
من جانبه اعلن السفير الايراني استعداد البلاد للتعاون المشترك للرقي بمستوى العلاقات السياحية مع باكستان في مختلف المجالات ومنها السياحة الدينية والسياحة الترفيهية.
واكد حسيني كذلك اهمية العلاقات الشعبية بين البلدين، لافتا الى ضرورة زيادة خطوط الطيران بين البلدين في ضوء رغبة الشعب الباكستاني بزيارة الاماكن الدينية في ايران وكذلك العراق.
كما اكد الجانبان ضرورة تقوية التعاون والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة صناعة السياحة.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ايرنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0633 sec