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رقم الخبر: 275886 تاريخ النشر: شباط 13, 2020 الوقت: 13:40 الاقسام: عربيات  
حكومة لبنان تنطلق اليوم بعد نيلها الثقة النيابية

حكومة لبنان تنطلق اليوم بعد نيلها الثقة النيابية

تنطلق الحكومة الجديدة اليوم الخميس بعد نيلها الثقة النيابية، من خلال جلسة لمجلس الوزراء.
ومن المقرر ان تنعقد اليوم ظهراً جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيس حسان دياب الذي حظي أمس ببركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال الزيارة التي قام بها إلى دار الفتوى، للمرة الاولى منذ تكليفه بتشكيل الحكومة.
وعلمت "اللواء" ان "المفتي دريان هو الذي بادر بالاتصال بالرئيس دياب مهنئاً اياه بالثقة، فردّ عليه رئيس الحكومة، بأنه آت إلى دار الفتوى لنيل بركته، وهكذا كان، واقتضت الزيارة العاجلة بتأجيل موعد اجتماع دياب بجمعية المصارف لبعض الوقت.
وحسب معلومات "اللواء"، فإن "جلسة الحكومة اليوم لا جدول اعمال لها، بل هي ستُخصص للبحث في سبل تطبيق الخطة او البرنامج الذي وضعته الحكومة لعملها خلال المائة يوم الاولى من عملها، كما جاء في البيان الوزاري لها، حيث حدّدت مهلاً زمنية بين مائة يوم وسنة وثلاث سنوات لتنفيذ كل برامجها الانقاذية الاصلاحية الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية والاجرائية والانمائية والادارية. وسيبحث المجلس في الاولويات التي ستباشر بها الحكومة وفق خطة الطواريء التي تحدث عنها البيان الوزاري".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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