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رقم الخبر: 275882 تاريخ النشر: شباط 13, 2020 الوقت: 11:22 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إنجاز 22 ألف عملية جراحية لزرع الأعضاء في جامعة شيراز للعلوم الطبية

إنجاز 22 ألف عملية جراحية لزرع الأعضاء في جامعة شيراز للعلوم الطبية

أعلن رئيس جامعة شيراز للعلوم الطبية، يوم الاربعاء، أنه تم تسجيل إنجاز أكثر من 22 ألف عملية جراحية لزرع الاعضاء في هذه الجامعة.

وفي حديثه عن انجازات جامعة شيراز للعلوم الطبية بمناسبة الذكرى السنوية الـ41 لانتصار الثورة الاسلامية، قال الدكتور مهرزاد لطفي ان نشاطات هذه الجامعة تشمل عدة محاور بما فيها العلاج والصحة والتعليم والشؤون الثقافية والطلابية والابحاث والتقنية والاغذية والادوية وتنمية الادارة والموارد فضلا عن الجانب الدولي.
ولفت الى ان الجامعة قدمت خدمات طبية هامة من قبيل إنجاز اكثر من 22 ألف عملية جراحية لزرع الاعضاء، بحيث اصبحت معروفة ليس فقط في ايران بل على الصعيد العالمي.
وأوضح ان هذه الاحصائية، تشمل 5205 عمليات لزرع الكبد، و8633 حالة زرع قرنية، و4887 عملية زرع كلى، و1460 عملية زرع قوقعة الأذن، و1661 عملية زرع مخ العظام، و50 عملية لزرع القلب، و39 عملية لزرع الامعاء، و170 عملية لزرع الكلية والبنكرياس، و236 عملية لزرع الجلد، و134 عملية لزرع البنكرياس و8 عمليات لزرع المعدة.
ولفت الى ان من مفاخر مجموعة جامعة شيراز الطبية، انها تضم اطباء ماهرين لديهم القدرات الفريدة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة باستخدام أحدث المعدات الطبية، الامر الذي حظي بإقبال المرضى من جميع مناطق البلاد للحصول على الخدمات الطبية في هذه المجموعة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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