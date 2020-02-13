وأعلنت دائرة الادعاء العام بطهران، انه في إطار الخطط التغييرية التي أعلن عنها رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي، وسياسات خفض عدد السجناء، وتنفيذها لتعليمات تحسين شؤون السجناء، وبمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية وعلى اعتاب ولادة السيدة فاطمةالزهراء عليها السلام، أوعز مدعي طهران العام بالإفراج عن 60 سجينة من سجن طهران، من خلال الاعفاء عن فترة ما تبقى لهن من عقوبة السجن (أقل من 4 أشهر).

الجدير بالذكر انه تم الافراج عن 22 سجينة من هؤلاء السجينات في يوم 11 شباط/فبراير، وسيتم الافراج عن الباقي خلال هذه الايام المباركة، علما ان مجموع النساء المفرج عنهن، يشكل 10 بالمائة من عدد كل السجينات.

إضافة الى ذلك، أوعز رئيس السلطة القضائية، بوضع عدد من النساء الحائزات على شروط العفو، في قائمة لتنظر فيها لجنة العفو.

كما أوعز مدعي عام طهران، بمنح 50 سجينة إجازة عدة ايام ليقضينها في كنف عوائلهن.