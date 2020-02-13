ونقلت وكالة انباء فارس عن الموقع الإخباري للروضة الرضوية، انه اقيمت مراسم تشرف السيدة "كلروريدا سانتي بونز" خلال اجتماع بحضور الخبراء الدينيين في قسم شؤون الزوار غير الايرانيين بالروضة الرضوية، حيث نطقت هذه السيدة بالشهادتين معلنة عن دخولها في دين الإسلام المبين.

وعلى هامش هذه المراسم، قالت السيدة سانتي بونز، ان اكثر دافع حفزها على الدخول الى الاسلام، هو مشاهدتها نوع لباس النساء المسلمات وحجابهن، وذلك عند مشاهدتها النساء المسلمات المحجبات في مسجد في سانتياغو، الامر الذي ولّد لديها الرغبة بالدخول في الاسلام.

وأضافت هذه السيدة التي اختارت اسم "روز" بعد إسلامها، انها بعد نشوء الرغبة لديها للدخول في الاسلام، أجرت تحقيقات لفترة قرابة 8 أشهر حول هذا الدين، واخيرا توصلت الى نتيجة ان الاسلام هو أكمل وأفضل دين.

وبيّنت هذه السيدة المسلمة الجديدة، انها تتشرف للمرة الاولى بزيارة مرقد الامام الرضا عليه السلام، وقالت: يسرني ان جرت مراسم دخولي الى الاسلام في مكان مقدس كمرقد الامام الرضا عليه السلام، والذي لديه مكانة خاصة لدى المسلمين.

الجدير بالذكر، أنه خلال هذه المراسم، تم منح هذه السيدة شهادة اعتناق الاسلام، مع نسخة من القرآن الكريم مع ترجمة الى الاسبانية، وسجادة وعباءة للصلاة مع بعض الهدايا الثقافية من قبل الروضة الرضوية.