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رقم الخبر: 275878 تاريخ النشر: شباط 13, 2020 الوقت: 10:54 الاقسام: محليات  
الرئيس الاذربيجاني يزور طهران قريباً

الرئيس الاذربيجاني يزور طهران قريباً

قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكو "جواد جهانغير زادة" : ان رئيس جمهورية اذربيجان "الهام علييوف" سيجري زيارة الى طهران في غضون الايام القليلة القادمة.

واضاف جهانغير زادة خلال كلمته بمراسم احياء الذكرى الحادية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في باكو : ان الرئيس الاذربيجاني سيقوم على راس وفد بزيارة طهران ملبيا دعوة نظيره الايراني "حجة الاسلام حسن روحاني".
وكان الرئيس روحاني قد وجه خلال زيارته الاخيرة لباكو دعوة الى علييوف من اجل زيارة طهران وحضور اعمال قمة الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز.
الزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية اذربيجان الى طهران تاتي في ضوء رغبة كبار مسؤولي البلدين لتنمية العلاقات في كافة الصعد الثنائية والاقليمية والدولية.
الجدير بالذكر انه رغم ظروف الحظر الامريكي الجائر، لكن مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين ايران واذربيجان لايزال آخذا بالنمو؛ كما ان المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة خلال العام الماضي اكدت على هذه الحقيقة.

 
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