  • الخميس ١٨ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الخميس , فبراير 13, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275877 تاريخ النشر: شباط 13, 2020 الوقت: 10:51 الاقسام: محليات  
لا خسائر في زلزال "ديهوك" شرقي البلاد

لا خسائر في زلزال "ديهوك" شرقي البلاد

قال المدير العام لمنظمة الطوارئ في محافظة خراسان الجنوبیة (شرق) : ان الزلزال الذي بلغت قوته 4,5 درجات على مقياس ريختر في منطقة ديهوك بمدينة طبس (في محافظة خراسان الجنوبية)، لم ترد اي تقارير بوقوع خسائر ناجمة عنه.

واوضح "سيد ابوالحسن ميرجليلي" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الخميس : ان مركز هذا الزلزال كان على بعد 19 كم من ديهوك و 36 كم من ارسك، بين مدينتي بشروية وطبس، وحدث عند الساعة 3 و16 دقيقة و20 ثانية من فجر اليوم (حسب التوقيت المحلي)، وفي عمق 6 من سطح الارض.
واضاف : ان اهالي القرى المجاورة لمنطقة طبس ولاسيما قرى "دشتوك" و"ماودر" و"سرند" و"اصفهك" شعروا بقوة هذا الحادث الذي صاحبه صوت مدوّ لكونه حدث في منطقة جبلية.
واكد رئيس منظمة الطوارئ بمحافظة خراسان الجنوبية، ان 3 فرق تقييم توجهت الى منطقة الزلزال؛ مردفا انه لم ترد لحد الان اي تقارير بشأن الاضرار المحتملة الناجمة عنه.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8382 sec