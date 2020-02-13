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رقم الخبر: 275874 تاريخ النشر: شباط 13, 2020 الوقت: 10:36 الاقسام: محليات  
الرد الايراني سيكون ساحقاً على أي خطوة حمقاء من جانب الصهاينة
المتحدث باسم الخارجية:

الرد الايراني سيكون ساحقاً على أي خطوة حمقاء من جانب الصهاينة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي" وفي معرض تعليقه على مزاعم وتهديدات احد مسؤولي الكيان الصهيوني، اكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد بشكل ساحق ويبعث على الندم حيال اي اعتداء او خطوة حمقاء تصدر عن هذا الكيان ضد مصالحنا في سوريا والمنطقة.

ونقل القسم الاعلامي في وزارة الخارجية اليوم الاربعاء، عن موسوي قوله : ان اسس الكيان الصهيوني طيلة العقود السبعة الماضية، بُنيت على احتلال الاراضي الفلسطينية ودول الجوار والقتل ونهب الثروات والاغتيالات والعدوان.
واكد المتحدث باسم الخارجية، ان تواجد الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا تم بناء على دعوة الحكومة السورية والاتفاق معها بهدف مكافحة الارهاب الذي تدعمه امريكا واسرائيل؛ مضيفا ان بلادنا لن تتاخر لحظة ولا تتسامح بشأن الدفاع عن الحضور داخل سوريا وصون امننا القومي ومصالحنا الاقليمية، وسترد بشكل ساحق ومدمر على اي اعتداء او خطوة حمقاء.
وخلص موسوي الى القول : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتابع لدى الاوساط الدولية التهديدات والتصريحات العدوانية التي تصدر عن الكيان الصهيوني.

 
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