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رقم الخبر: 275872 تاريخ النشر: شباط 13, 2020 الوقت: 10:30 الاقسام: محليات  
بدء الدعاية الإنتخابية للمرشحين للإنتخابات البرلمانية الإيرانية

بدء الدعاية الإنتخابية للمرشحين للإنتخابات البرلمانية الإيرانية

بدأت فجر اليوم الخميس الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات البرلمانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان مجلس صيانة الدستور قد تدارس اهلية المترشحين للانتخابات البرلمانية في اطار مرحلتين حيث اكد بالتالي اهلية 7148 مترشحا فيما لم يؤكد اهلية البقية منهم وعددهم 7296 مترشحا.
ويحق للمرشحين مزاولة الدعاية الانتخابية بداية من فجر اليوم اي بعد منتصف ليلة الاربعاء -الخميس لغاية ما قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع.
ويخوض المرشحون المنافسة الانتخابية لشغل 290 مقعدا من ضمنها 5 للاقليات الدينية (المسيحيون الارمن في الشمال، المسيحيون الارمن في الجنوب، المسيحيون الآشوريون والكلدانيون، الزرادشتيون، اليهود).
وتعد دائرة طهران الدائرة الانتخابية هي الاكبر ويمثلها 30 نائبا.
يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الـ 11 ستجري يوم الجمعة 21 شباط /فبراير وبالتزامن معها ستجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة.

 
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