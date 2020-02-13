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رقم الخبر: 275871 تاريخ النشر: شباط 13, 2020 الوقت: 10:51 الاقسام: عربيات  
الحشد الشعبي: الثأر لدماء الحاج قاسم وأبو مهدي يتحقق بزوال اسرائيل وطرد أمريكا

الحشد الشعبي: الثأر لدماء الحاج قاسم وأبو مهدي يتحقق بزوال اسرائيل وطرد أمريكا

اكد مساعد الشؤون الثقافية في الحشد الشعبي العراقي ، ان الجانب الاهم من واقعة استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس، هو قرار قائد الثورة الاسلامية بشأن خروج امريكا من المنطقة، وعليه فإن الثار لدماء هذين الشهيدين يتحقق بزوال اسرائيل وطرد امريكا.
جاء ذلك في كلمة لـ"السيد هاشم الحيدري" خلال مراسم اربعينية استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس التي اقيمت ليل الاربعاء في مأتم الامام الخميني (رض) بالروضة المقدسة لفاطمة المعصومة في مدينة قم المقدسة (جنوب طهران).
واضاف القيادي في الحشد الشعبي، ان الامن لم لتحقق عبر تقديم باقات الزهور والديمقراطية وانما بالتضحية وتقديم الدماء؛ مشددا على ان العد العكسي لزوال اسرائيل قد بدأ بالفعل عبر استشهاد الحاج سليماني وابومهدي.  
واشار السيد الحيدري الى امريكا والسعودية تحاولان عبثا القضاء على ولاية الفقيه؛ مبينا ان هذه الولاية نعمة عظيمة منحت الشعب الايراني والشعوب الاخرى الامان والحرية، وبما يلزم علينا تقدير وتخليد تضحيات الشهداء الابرار بمن فيهم الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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