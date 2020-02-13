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رقم الخبر: 275868 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 20:04 الاقسام: محليات  
هزة أرضية بقوة 4,5 ريختر تضرب ضواحي جيلان شمالي البلاد

هزة أرضية بقوة 4,5 ريختر تضرب ضواحي جيلان شمالي البلاد

تعرضت منطقة "شفت" في ضواحي محافظة جيلان (شمال) عصر اليوم الاربعاء الى هزة ارضية بقوة 4,5 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب مركز رصد الزلازل في ايران، فقد وقع هذا الحادث عند الساعة الثانية و23 دقيقة و14 ثانية من عصر اليوم، وفي عمق 18,3 كم من سطح الارض، وعند التقاء خطي الطول الشمالي 49:4 والعرض الشرقي 37:07.
ولم ترد لحد الان اي تقارير بشأن الاضرار  المحتملة الناجمة عن الهزة الارضية في جيلان اليوم.

 
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