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رقم الخبر: 275867 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 20:02 الاقسام: محليات  
روحاني يؤكد على التسريع في إغاثة المواطنين بمحافظة جيلان
على خلفية موجة الثلوج الغزيرة؛

روحاني يؤكد على التسريع في إغاثة المواطنين بمحافظة جيلان

أكد رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" خلال اتصال هاتفي اليوم الاربعاء مع محافظ جيلان (شمال) "ارسلان زارع"، ضرورة التسريع في وتيرة الخدمات الاغاثية لاهالي هذه المحافظة والتقليل من معاناتهم على خلفية موجة الثلوج الغزيرة التي اجتاحت هذه المحافظة.

واصدر الرئيس روحاني تعليماته خلال الاتصال مع زارع، بحشد جميع الامكانات بهدف اغاثة المواطنين من اهالي جيلان.
بدوره، قدم محافظ جيلان للرئيس روحاني تقريرا حول الاجراءات المتخذة لاغاثة اهالي المناطق المحاصرة بالثلوج في جيلان.
وتعرضت مناطق عديدة في محافظة جيلان الى موجة تساقط ثلوج غزيرة التي بدات منذ يوم الاحد الماضي واستمرت لغاية امس الثلاثاء، مما تسبب في انقطاع تيار الكهرباء وشبكة المياه وانسداد الطرق السريعة وايضا المؤدية الى القرى القريبة هناك.

 
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