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رقم الخبر: 275866 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 19:58 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يعقد الأحد القادم مؤتمراً صحفياً بحضور المراسلين المحليين والأجانب

الرئيس روحاني يعقد الأحد القادم مؤتمراً صحفياً بحضور المراسلين المحليين والأجانب

أعلن مساعد شؤون العلاقات العامة والاعلام بمكتب رئاسة الجمهورية "عليرضا معزي"، في تغريدة له اليوم، ان الرئيس روحاني سيعقد يوم الاحد القادم مؤتمرا صحفيا بمشاركة المراسلين المحليين والدوليين.

علماً ان آخر مؤتمر صحفي عقده رئيس الجمهورية بحضور الاعلاميين الايرانيين والاجانب، كان في تاريخ 14 اكتوبر 2019.

 
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