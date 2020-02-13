الرئيس روحاني يعقد الأحد القادم مؤتمراً صحفياً بحضور المراسلين المحليين والأجانب أعلن مساعد شؤون العلاقات العامة والاعلام بمكتب رئاسة الجمهورية "عليرضا معزي"، في تغريدة له اليوم، ان الرئيس روحاني سيعقد يوم الاحد القادم مؤتمرا صحفيا بمشاركة المراسلين المحليين والدوليين.