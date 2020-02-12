وزارة الخارجية السورية تتهم الرئيس التركي بأنه "منفصل عن الواقع"، وتؤكد أن على النظام التركي تحمّل المسؤوليات عن تداعيات تواجده على الأراضي السورية.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه "بعد انهيار تنظيماته الإرهابية التي يدعمها، ويسلّحها، ويدرّبها، تحت ضربات الجيش العربي السوري"، يخرج رأس النظام التركي "بتصريحات جوفاء فارغة وممجوجة لا تصدر إلا عن شخص منفصل عن الواقع".

وأكدت الوزارة على "الاستمرار في واجباتها الوطنية والدستورية في مكافحة التنظيمات الإرهابية على كامل الجغرافيا السورية وتخليص أهلنا من نيراها بما في ذلك فتح معابر إنسانية آمنة".

وختم المصدر في الوزارة قائلاً إن سوريا "تؤكد مجدداً أن أي تواجد للقوات التركية على أراضيها هو تواجد غير مشروع، وهو خرق فاضح للقانون الدولي"، مصيفاً أن على النظام التركي تحمّل "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التواجد".

وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بضرب الجيش السوري "في كل مكان"، في حال تعرض الجنود الأتراك لأذى.

إردوغان وفي كلمة له في البرلمان التركي أعلن "عزم" أنقرة على إبعاد الجيش السوري "خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب بنهاية شهر شباط/فبراير الجاري".

وهدد قائلاً: "إذا أصيب أي جندي تركي آخر في إدلب، فسنضرب قوات الحكومة السورية في أي مكان".

الخارجية السورية: إردوغان منفصل عن الواقع وتصريحاته جوفاء

قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه "بعد انهيار تنظيماته الإرهابية التي يدعمها، ويسلّحها، ويدرّبها، تحت ضربات الجيش العربي السوري"، يخرج رأس النظام التركي "بتصريحات جوفاء فارغة وممجوجة لا تصدر إلا عن شخص منفصل عن الواقع".

وأكدت الوزارة على "الاستمرار في واجباتها الوطنية والدستورية في مكافحة التنظيمات الإرهابية على كامل الجغرافيا السورية وتخليص أهلنا من نيراها بما في ذلك فتح معابر إنسانية آمنة".

وختم المصدر في الوزارة قائلاً إن سوريا "تؤكد مجدداً أن أي تواجد للقوات التركية على أراضيها هو تواجد غير مشروع، وهو خرق فاضح للقانون الدولي"، مصيفاً أن على النظام التركي تحمّل "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التواجد".