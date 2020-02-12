شهد ريف القامشلي الشرقي توتراً بين أهالي قرى الريف الشرقي الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، وعناصر دوريات أمريكية حاولت المرور في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوري في المنطقة، ما أدى لاندلاع مواجهات، استشهد على إثرها أحد سكان القرية، وأصيب اثنين آخرين.

وعلم " الميادين نت"، من مصادر أهلية أن "5 آليات أمريكية كانت تتجول في مدينة القامشلي، توجهت باتجاه حاجز للجيش السوري المتمركز في قرية خربة عمو، فتم اعتراضها من عناصر الحاجز وأهالي القرية، ومنعهم من العبور باتجاه القرية".

ووفق المصادر الأهلية، فإن "عناصر الدورية حاولوا استفزاز الأهالي من خلال التأكيد عبر مترجم عراقي كان مرافق للدوريات بأنهم سيقومون بالعبور باتجاه القرية، ما دفع بالأهالي إلى رشق الدورية بالحجارة ورفع شعارات تطالب الأميركيين بالانسحاب من الأراضي السورية.

وأضافت المصادر أن "عناصر الدورية أطلقوا الرصاص الحي على الأهالي ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة شخصين آخرين".

وبحسب المصادر "دفع إطلاق عناصر الدورية النار على المدنيين إلى تجمع سكان القرى المجاورة واحتجازهم لعناصر الدورية وإعطاب آليتين لهم في المنطقة، مع استنفار أميركي، وتحليق مكثف للطيران المروحي".

وبينت المصادر أن "الدوريات طلبت تعزيزات ما أدى لوصول 3 آليات أمريكية للمنطقة، أعقبها قصف بقنابل صوتية على الأراضي الزراعية للضغط على الأهالي لفك احتجاز عناصر الدورية".

وضعيت در "خربة عمو" جنوب شهر "قامشلي". خلاصه حادثه امروز: عبور گشتي امريكايي از روستا، پرتاب كوكتل مولوتف به سمت يك امرپ، پاسخ نيروها و كشته شدن مهاجم، تجمع مردم و نيروهاي محلي و سد كردن مسير كاروان، حضور گشتي هاي روس و در نهايت ختم ماجرا با بازگشت كاروان امريكايي به پايگاهشان.

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وأكدت المصادر أن "5 آليات روسية وصلت من مطار القامشلي إلى المنطقة، وأبلغت الأهالي بأن الحادثة لن تتكرر، ما أدى لانسحاب آمن للدوريات الأميركية في المنطقة".

بدوره شدّد خطيب إلياس، شيخ قبيلة "البوعاصي"، وأحد سكان القرية، في حديثٍ إلى "الميادين نت"، على أنّ "أهالي القرية يرون أن الوجود الأميركي في المنطقة غير شرعي، ومن حق الأهالي مقاومته"، لافتاً إلى أن "الأهالي سيبدون مقاومة شعبية لأي دورية أميركية تحاول المرور في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش السوري".

ودعا إلياس "الأمريكيين للانسحاب من الأراضي السورية، لأن وجودهم يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

مدير الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني، د.عمر العاكوب، أكد بدوره لـ "الميادين نت" أن "حادثة إطلاق النار أدت لاستشهاد المدني فيصل خالد محمد، وإصابة مدنيين اثنين بطلق ناري في الساق"، مبيناً أن "الحالة الصحية للمصابين مستقرة، ويتلقون العلاج المناسب".

وتعليقاً على الحادثة، قال المتحدث العسكري باسم "التحالف" مايلز كيكينز، إن قوات "التحالف" واجهت أثناء القيام بدورية بالقرب من القامشلي، "نقطة تفتيش تحتلها القوات الموالية للنظام السوري"، على حدِّ قوله.

وأشار كيكنز إلى أنه بعد "سلسلة من التحذيرات ومحاولات خفض التصعيد، تعرضت الدورية لنيران الأسلحة الصغيرة من أشخاص مجهولين".

وتابع: "قامت قوات التحالف بالرد على النيران كمحاولة للدفاع عن النفس، لقد تم خفض تصعيد الموقف وهو حالياً قيد التحقيق، لقد عادت دورية التحالف إلى القاعدة"