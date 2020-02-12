عقد مجلس الوزراء الايراني اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسن روحاني، إجتماعاً للمصادقة على إستغلال طاقات صندوق التنمية الوطني في تمويل الشركات التي لا يقل أسهم المضحين فيها عن 50% من الإجمالي، حيث تمت المصادقة على هذه اللائحة.

وقد نصت المصادقة على أن يتم تقديم هذه الشركات من قبل لجنة إمداد الإمام الخميني أو منظمة التأهيل الاجتماعي أو بقية الأجهزة المعنية في توفير فرص العمل وتنمية تجارة التجزئة والمتوسطة، حيث يتم توفير الاعتمادات من قبل البنوك التي تحددها هذه اللائحة.

كما صادق مجلس الوزراء على تعديل قانون ضرائب تجارة الفوب، وذلك بهدف تسهيل عمل المستوردين للأدوية والمواد الخام والبيولوجية وأجهزة المختبرات والطب البيطري. واستناداً لهذا التعديل، فانه سيتم إستيفاء 65ر1% من إجمالي قيمة تجارة الفوب الخاصة بالسلع المذكورة عند ترخيصها من الجمارك.

وقد وافق مجلس الوزراء في هذا المجال على ترخيص ودخول شاحنتين مختبريتين مهداة من منظمة الصحة العالمية. كما صادق مجلس الوزراء على لائحة منح علاوات لموظفي البلديات في إطار قانون تنسيق رواتب الموظفين الحكوميين. واستناداً لذلك، فان العلاوة ستكون بنسبة 30% كحد أقصى، وسيتم تأمين هذه العلاوات من المصادر الداخلية للبلديات.

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي الايراني "عبدالناصر همتي" ان مؤشرات الاقتصاد الهامة تشير لإستقرار نسبي وتعاف تدريجي للأوضاع وخروج الاقتصاد من حالة الركود.

وقال همتي، في تدوينة له يوم الثلاثاء، على (اينستغرام): ان المؤشرات الهامة للاقتصاد الكلي مثل نمو القطاع غير النفطي والتضخم وكافة المتغيرات الأخرى تؤكد ذلك. واعتبر هذه الأوضاع بأنها ممتازة للغاية مقارنة مع ما خطط له الأعداء وكانوا يتصورونه.