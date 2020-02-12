أعلن وزير الطاقة الايراني، رضا أردكانيان، إن طاقة إنتاج المحطات الكهربائية تبلغ 82 ألفاً و908 ميغاواطات، منها 1000 ميغاواط تنتج في محطة بوشهر النووية.

وأضاف الوزير أردكانيان، في مقابلة إذاعية أمس الأربعاء، انه بجانب ذلك يتم بناء محطتين كهروذريتين أيضاً. ولفت الى أن ذروة الحمل الكهربائي في موسم الصيف بإيران يبلغ 58 ألف ميغاواط والشتاء 38 ألف ميغاواط، حيث يؤدي ذلك لعدم مواجهة البلاد مشاكل سيما في الشتاء من حيث الطاقة.

هذا ودخلت الجمهورية الاسلامية الايرانية في نادي البلدان الأربعة في العالم في تصنيع التوربينات الغازية لمحطات الكهرباء، وفق ما أفاد المدير التنفيذي لشركة تصنيع معدات الماء والكهرباء (SATKAB) محمد ولي علاء الديني.

وقال محمد ولي علاء الديني: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تبوأت المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في توليد الطاقة الكهربائية. وأضاف: إن أكثر من 95% من احتياجات قطاعي صناعة الماء والكهرباء يتم إنتاجها من قبل الخبراء الايرانيين. وتابع: إنه بفضل جهود خبرائنا، تم تصنيف إيران بين الدول الأربع المنتجة لمولدات توربينات الغاز وباتت تتبوأ المرتبة الرابعة عشرة في العالم في توليد الطاقة الكهربائية.

ولفت علاء الديني الى أنه بالتعاون مع شركة معرفية لإنتاج الطائرات والمروحيات المسيرة يتم حالياً رصد خطوط نقل الطاقة الكهربائية والأنهار والسدود والأراضي ذات الرمال والتربة المتحركة. ونوه الى أن عمليات رصد خطوط نقل الكهرباء كانت تتم باستخدام المروحيات، إلا أن استخدام الطائرات المسيرة المصنعة محلياً يثمر عن توفير لافت للكلفة في هذا القطاع.