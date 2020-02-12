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رقم الخبر: 275860 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 17:37 الاقسام: اقتصاد  
إیران ضمن أفضل 7 دول عالمياً في إنتاج الذهب والمجوهرات

إیران ضمن أفضل 7 دول عالمياً في إنتاج الذهب والمجوهرات

أعلن المدير التنفيذي لمدينة المعارض الدولية بطهران، ان ايران تصنف ضمن أفضل سبع دول عالمياً في إنتاج الذهب والمجوهرات.

وأشار بهمن حسين زاده، اليوم الأربعاء، الى افتتاح المعرض الدولي للذهب والفضة والمجوهرات والصناعات المرتبطة بها بدورته الثانية عشر بطهران، وقال: ان ايران تمتاز بمكانة جيدة عالمياً في مجال المصوغات الذهبية والمجوهرات وان إقامة المعرض سيكون له أثر كبير في نمو الصادرات بهذا الشأن.

من جانبه، أعلن نائب رئيس إتحاد منتجي ومصدري الذهب والمجوهرات الايراني، اسفنديار سيفي، عن زيادة في عدد الشركات المشاركة في معرض هذا العام بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، وقال: تشارك 125 شركة ايرانية و5 شركات من تركيا وايطاليا وألمانيا وبريطانيا واليابان في معرض هذا العام. وأضاف: عالمياً هناك سبع دول رائدة في مجال إنتاج الذهب والمجوهرات وهي ايطاليا وتركيا والهند وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وايران؛ مبيناً ان المنتجين الإيرانيين يسعون إلى إرتقاء مكانة ايران ضمن هذا التصنيف.

يذكر أن المعرض الدولي للذهب والفضة والمجوهرات والصناعات المرتبطة بدورته الثانية عشر افتتح أمس الأربعاء في طهران ويستمر إلى الجمعة 14 شباط الحالي.

 

 
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