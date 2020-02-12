* الاحد القادم.. ذكرى استشهاد القيادي الكبير في المقاومة الاسلامية اللبنانية الحاج عماد مغنية * مصدر حكومي: لبنان يطلب مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي

من المفترض ان يكون الوضع الاقتصادي والمالي من أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة التي حصلت مساء الثلاثاء ثقة 63 نائبا من مجموع 84 من النواب حضروا تحت قبة البرلمان.

وقد عقدت الحكومة الجديدة أولى اجتماعاتها، الاربعاء، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأكد عون خلال استقباله عميد السلك القنصلي اللبناني، أمس: أن "كل من مدّ يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القوانين وفي ظل محكمة خاصة متخصصة بالجرائم المالية الواقعة على المال العام"، داعيًا الى التمييز في هذه المرحلة "بين الآدمي والسارق"، لافتًا الى أن مقولة " كلن يعني كلن" يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام.

وأعرب عن ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة، معتبرًا أن "مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان لاسيما ماليًا واقتصاديًا".

وشدد الرئيس عون على أن مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان ولا سيما منها المالية والاقتصادية اللتين لم يعد بالإمكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان اجراءات قاسية نسبيًا بالنسبة للبنانيين الامر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك.

وقال: "لقد سبق لي وحذرت في الإفطار الرمضاني العام الماضي مما نحن مقبلون عليه وبأن على الشعب اللبناني التضحية بالقليل كي لا يخسر الكثير، الا اننا مع الاسف وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم".

واعتبر أن قسمًا كبيرًا من المتظاهرين بات يشكل فريقًا راديكاليًا رافضًا لأي مقترح، بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد وقد لا يعجبه أي من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة.

وعن الازمة المصرفية، قال: إن لجوء المواطنين الى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها، مبديًا ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة.

* إجتماع اقتصادي

وكان الرئيس عون ترأس اجتماعًا اقتصاديًا حضره الوزيران السابقان فادي عبود ومروان خير الدين، ورئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف ورئيس المجلس الوطني للإقتصاديين صلاح عسيران والكس دمرجيان.

كما حضر الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير. وعرضت خلال الاجتماع الاوضاع الاقتصادية والمالية العامة في البلاد.

هذا وأشارت مصادر صحافية إلى أنّ "رئيس ​مجلس النواب، نبيه بري، إستاء من رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سعد الحريري​، الذي وعده بالحضور، لكنه لم يحضر".

وعلّقت بعض المصادر بحسب صحيفة الجمهورية، على أنها "ليست المرة الاولى التي يتصرّف فيها الحريري على هذا النحو".

ونقلت الجمهورية عن المصادر قولها: إن بري أبدى كذلك "استياءً من نواب ​القوات اللبنانية​ الذين كانوا متواجدين داخل المجلس لكنهم أحجموا عن تأمين النصاب".

وقال مصدر حكومي: إن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام.

وقال المصدر لـ"رويترز"، أمس الأربعاء: إن الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيرسل إلى صندوق النقد الدولي قريباً.

وأضاف: "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".

وقال المصدر: "لبنان... يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد"، وذلك في إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في التاسع من مارس/ آذار.

قالت جمعية مصارف لبنان، أمس الأربعاء: إنه من الضروري سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في مارس/ آذار في موعدها لحماية المودعين والحفاظ على مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية.

وذكرت الجمعية، في بيان لها، إن إعادة هيكلة الدين تحتاج وقتا ومساعدة من مؤسسات دولية، مضيفة: أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس/ آذار "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية". حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأشارت الجمعية إلى أن تعامل حكومة حسان دياب مع سندات اليوروبوند المستحقة في مارس يشكل مؤشرا لطريقة تعامله مع المجتمع الدولي مستقبلا.

كما لفتت إلى أن "الحل المطروح في الواقع في مسألة سداد ديون لبنان هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين".

وصادف أمس الاربعاء، الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد القيادي الكبير في المقاومة الاسلامية في لبنان الحاج عماد مغنية.

وبهذة المناسبة التي تقارن مع اربعينية الشهيد القائد الفريق قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس، يقيم حزب الله يوم الاحد المقبل إحتفالا تأبينيا للشهيدين وسائر شهداء المقاومة يتحدث فيه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.