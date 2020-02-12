وقال مورغالوف، في تصريح أدلى به الثلاثاء: انه رغم التحديات الخارجية القائمة، فان الدورة المالية للتجارة بين روسيا وايران ارتفعت الى ملياري دولار في العام الماضي، وفق ما ورد عن وكالة (تاس). وأعرب مورغالوف عن أمله بأن يعزز الإتفاق حول تأسيس منطقة للتجارة الحرة بين ايران والاتحاد الأوراسي الاقتصادي بواعث تمتين الأواصر الثنائية. ولفت الى أن هذا الاتفاق قد وضع قيد التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي السياق، قال وزير الطاقة والرئيس الروسي للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين: ان جهوداً طيبة قد بذلت خلال الأعوام الستة الماضية على صعيد التعاون الثنائي والإقليمي وشهدت العلاقات بين البلدين تنامياً على جميع الصعد.

كما شهد حجم التبادل التجاري بين ايران وآذربايجان ارتفاعاً بنسبة 11 بالمئة، وفق مساعد رئيس الوزراء الآذربايجاني شاهين مصطفى يف.

وقال مصطفى يف، في تصريح أدلى به، ان حجم التبادل التجاري بين بلاده وايران قد شهد ارتفاعاً في 2019 بنسبة 11 بالمئة مقارنة بما كان عليه في العام الذي سبقه ولامس نحو 500 مليون دولار. وأضاف: ان الشركات الايرانية قد استثمرت في الاقتصاد الآذربايجاني نحو 5ر3 مليار دولار وتمارس 1614 شركة نشاطاتها في مختلف القطاعات الصناعية والبناء والزراعة إلى جانب المجالات الأخرى. وتابع: تم نقل سلع تبلغ 400 ألف طن عبر ممر "جنوب - شمال" في عام 2019، ما يشير الى ارتفاع بنسبة 45 بالمئة مقارنة بعام 2018 .

ولفت مصطفى يف الى أن 3 رحلات جوية بين آذربايجان وايران مسيرة حالياً بين باكو - طهران، باكو - تبريز، باكو - مشهد. وعدّ العلاقات مع ايران بأنها تكتسب الأهمية القصوى على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.