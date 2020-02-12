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رقم الخبر: 275857 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 17:53 الاقسام: عربيات  
طلبات في بريطانيا وأمريكا وتركيا للقبض على مسؤولين إماراتيين بسبب جرائم حرب في اليمن

طلبات في بريطانيا وأمريكا وتركيا للقبض على مسؤولين إماراتيين بسبب جرائم حرب في اليمن

أفادت وكالة "رويترز" بأن بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا تلقت رسميا طلبات بالقبض على مسؤولين إماراتيين كبار للإشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولهم: إن شركة "ستوك وايت" البريطانية للمحاماة رفعت الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية، نيابة عن الصحفي، عبد الله سليمان عبد الله دوبله، وصلاح مسلم سالم، الذي قُتل شقيقه في اليمن.

وجاء في نص الشكاوى التي رفعت، الأربعاء: إن الإمارات العربية المتحدة تتحمل مسؤولية التعذيب وجرائم الحرب ضد المدنيين في اليمن بين سنتي 2015 و2019.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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