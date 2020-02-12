أفادت وكالة "رويترز" بأن بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا تلقت رسميا طلبات بالقبض على مسؤولين إماراتيين كبار للإشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولهم: إن شركة "ستوك وايت" البريطانية للمحاماة رفعت الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية، نيابة عن الصحفي، عبد الله سليمان عبد الله دوبله، وصلاح مسلم سالم، الذي قُتل شقيقه في اليمن.

وجاء في نص الشكاوى التي رفعت، الأربعاء: إن الإمارات العربية المتحدة تتحمل مسؤولية التعذيب وجرائم الحرب ضد المدنيين في اليمن بين سنتي 2015 و2019.