* العائلة لقائد الثورة: نحن جنودك ونعلن جاهزيتنا لخدمة جبهة المقاومة * برلماني ايراني: الشهيد سليماني أنقذ حياة اكثر من 30 ألف مسيحي من يد داعش

وجّهت عائلة الشهيد المهندس رسالة في ذكرى أربعين استشهاد القادة. العائلة وهي الزوجة والبنات الأربع للشهيد أعلنت جاهزيتها لإكمال مسيرته المقاومة، وتوجّهت إلى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بالقول: "نحن جنودك".

الانتقام الشديد لجريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني والقائد ابومهدي المهندس ورفاقهما الشهداء سيكون بانهاء الوجود الاميركي في المنطقة.... هذا ما جاء في رسالة عائلة الشهيد ابومهدي المهندس المؤلفة من زوجته وبناته الاربع اللواتي رأين ان تزامن يوم اربعين استشهاد والدهن مع ذكرى انتصار الثورة يجسد اخلاصه لثورة تربين عليها معلنات بدء مهمتهم عبر التوجه لقائد الثورة بالقول: نحن جنودك ونعلن جاهزيتنا لخدمة جبهة المقاومة.

زوجة وبنات الشهيد المهندس أكدن أيضاً ان العدوان الاميركي مثّل انتهاكا فاضحا لسيادة العراق مع هذا الحجم من الوقاحة الاميركية التي لا يمكن ان تتم من دون اذناب أميركا وشددن على ان شهادة القادة لن تحدث أي خلل في جبهة المقاومة الاقليمية والداخلية، وأضفن: إن كل من عقد أمله على الجنون الاميركي والغطرسة الصهيونية في العراق والمنطقة وقامر بعزته وكرامته فإنه واهم وان كل شخص يفوض من أجل اضعاف الحكومة العراقية سيرحل والعراق سيبقى موحدا، وان كل من يسعى الى تدمير القوات العراقية ساذج ومن يخطط لحل الحشد الشعبي وانهاء أنشطته سيزول والحشد سيبقى.

عائلة الشهيد ابومهدي المهندس توجهت في رسالتها الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالقول كنت ولازلت وستبقى عنوان المجد ومشروع الرفض الواعي وكنا ومازلنا وسنبقى معكم في المشروع نفسه.

كذلك توجهت الى زعيم حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي بالقول: نحن معكم لا مع عدوكم.

اما للحشد الشعبي فقالت عائلة الشهيد المهندس: نعلن وقوفنا الى جانبكم حتى النهاية.

الى ذلك أكد النائب عن الطائفة المسیحیة الآشورية والكلدانية في مجلس الشورى الاسلامي يوناتن بت كليا، بان الطائفة مدينة للقائد الشهيد قاسم سليماني، لافتا الى انه أنقذ حياة أكثر من 30 الف مسيحي من يد تنظيم داعش الارهابي في شمال العراق.

وقدم بت كليا التعازي بمناسبة اربعينية الشهيد قاسم سليماني ورفاقه وقال: إن الطائفة الآشورية مدينة للشهيد سليماني لكونه بذل جهودا كبيرة لتحرير الآشوريين في سوريا.

وأكد بت كليا انه على الرغم من ان الشهيد سليماني قد إستشهد لكنه ملهم لمقاتلي جبهة المقاومة في المنطقة ولا يعني ان اميركا ستهنأ بعد استشهاده.