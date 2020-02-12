أشار المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف إلى خسائر القاعدة الاميركية في عين الأسد وقال: إن كلمة مقتل في أدبيات اميركا تحولت الى ارتجاج في الدماغ وهم يحاولون إخفاء خسائرهم في الهجوم على عين الاسد.

وقال رمضان شريف: إن الأمريكيين والصهاينة اليوم يتآمرون بكل ما أوتوا من قوة ضد الشعب الايراني وقال: إن أعداء الجمهورية الإسلامية لم يتوانوا عن تمرير أي مؤامرة ضد النظام.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الذي كان يتحدث اثناء مسيرات ذكرى انتصار الثورة في مدينة بيرجند: إن أهالي محافظة خراسان الجنوبية كانوا دوما السبّاقين الى الحضور في ساحات الثورة الاسلامية والإلتفاف حول الولاية ونحن نقدر لهم ذلك.

واكد شریف أن الجمهورية الإسلامية الايرانية هزمت الولايات المتحدة برغم ما أوتيت به من قوة عظمى وحشرت المغتصبين الصهاينة في الزاوية مضيفًا: لقد إرتكب العدو خطأً فادحًا في اغتيال سليماني وعليهم ان يكونوا على يقين ان القائد سليماني سيطوي صفحتهم في المنطقة.

وأصر على أن أبناء المقاومة سوف ينتقمون للقائد سليماني، مضيفًا: إن مصير الولايات المتحدة و(إسرائيل) لن يكون سوى على غرار مصير صدام والنظام البعثي بل وأسوأ من ذلك.

وإن أعداء الثورة الإسلامية اليوم يشهدون جحافل المؤمنين من أبناء العراق ولبنان وسوريا واليمن وأفغانستان، وانهم يخشون القادة الذين درّبهم وأعدّهم قاسم سليماني في جبهة المقاومة.

وأكد شريف أن ابتهاج العدو باغتيال القائد الفريق سليماني لم يدم طويلاً وسوف يتلقى ضربة قاسية من حرس الثورة الاسلامية مشيرا الى انه من المبكر الحديث عن هيبتهم الضائعة وانهم تلقّوا اليوم في مسيرات انتصار الثورة الاسلامية الضربة الثانية والضربة اللاحقة عند صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية.

واشار المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف إلى خسائر القاعدة الاميركية في عين الأسد وقال: إن كلمة مقتل في أدبيات اميركا تحولت الى إرتجاج في الدماغ وهم يحاولون إخفاء خسائرهم جراء الهجوم على عين الاسد.

ولفت الى المشاركة المليونية للشعب في مراسم تشييع جثمان الشهيد قاسم سليماني وقال: انه شارك اكثر من 50 مليون شخص في المراسم المتعلقة بالشهيد سليماني.

واعتبر شريف الرئيس الأمريكي بأنه أشقى انسان والأكثر كراهية على وجه الأرض وقال: إن على الأعداء ان يعرفوا ان الاستقلال والكرامة والحرية التي لا تزال في طليعة الشعارات الأساسية للثورة الإسلامية ونحن نسعى جاهدين لصونها.

واعتبر ذكرى انتصار الثورة بانها فرصة لإحياء ذكرى إنجازات الثورة الإسلامية، مثل الاستقلال والحرية والمستقبل الواعد، وأوضح أنه خلال حقبة القاجار والبهلوي كانت إيران مستعمرة للاستكبار ولكنها باتت اليوم تقرر بنفسها مصيرها وقد أعادة الثورة الكرامة الى ايران.

واكد أن تقدم البلاد لا يمكن مقارنته بالتقدم الذي تحقق في حقبة ما قبل الثورة، لكن العدو كان يحاول تسليط الضوء على مشاكل النظام والتقليل من مكاسب نظام الجمهورية الاسلامية.

وأضاف شريف: إننا نعلن بصوت عالٍ أننا ليس لدينا أدنى مشكلة في الحقل الدفاعي والعسكري والامني فحسب، بل أيضًا أن كل القوى العظمى لو اجتمع لايمكنها ان تمس المصالح الوطنية والجغرافية للبلاد.