  • الأربعاء ١٧ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأربعاء , فبراير 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275854 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 17:49 الاقسام: محليات  
ظريف مخاطباً ترامب: حان الوقت لتتخلّى عن أوهامك

ظريف مخاطباً ترامب: حان الوقت لتتخلّى عن أوهامك

أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى المشاركة الواسعة للشعب الإيراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وقال: إن الشعب الإيراني ومن خلال مشاركته الملحمية بعث رسالة الى ترامب مفادها ان عليه ان يتخلى عن أوهامه.

ونشر ظريف مشاهد عن الحضور الشعبي الواسع في مسيرات اليوم وكتب في تغريدته على تويتر: "لقد نزل حشد كبير من أبناء الشعب الإيراني إلى الشوارع للتظاهر في الذكرى الحادية والاربعين لانتصار ثورتهم وتخليد ذكرى أبطالهم الشهداء.

وأضاف ظريف: "الرسالة إلى ترامب (بالإضافة إلى رعاياه) مفادها: انه حان الوقت لتتخلّى عن أوهامك".

وتابع وزير الخارجية: انه "على الرغم من كل التحديات والخلافات، فإن جميع الإيرانيين البالغ نفوسهم 82 مليون نسمة متحدون للدفاع عن كرامتهم وبلدهم".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0617 sec