أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى المشاركة الواسعة للشعب الإيراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وقال: إن الشعب الإيراني ومن خلال مشاركته الملحمية بعث رسالة الى ترامب مفادها ان عليه ان يتخلى عن أوهامه.

ونشر ظريف مشاهد عن الحضور الشعبي الواسع في مسيرات اليوم وكتب في تغريدته على تويتر: "لقد نزل حشد كبير من أبناء الشعب الإيراني إلى الشوارع للتظاهر في الذكرى الحادية والاربعين لانتصار ثورتهم وتخليد ذكرى أبطالهم الشهداء.

وأضاف ظريف: "الرسالة إلى ترامب (بالإضافة إلى رعاياه) مفادها: انه حان الوقت لتتخلّى عن أوهامك".

وتابع وزير الخارجية: انه "على الرغم من كل التحديات والخلافات، فإن جميع الإيرانيين البالغ نفوسهم 82 مليون نسمة متحدون للدفاع عن كرامتهم وبلدهم".