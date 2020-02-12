* اللواء باقري: قدراتنا الدفاعية بلغت مستوى لا يتجرأ معه أحد على الإعتداء على بلادنا * متحدث الأركان الايرانية: ستتلقى أميركا المزيد من الصفعات الموجعة

أكد وزير الدفاع العميد امير حاتمي، ان قطاع الصناعات الصاروخية يواصل تطوير الصواريخ الحاملة للاقمار الصناعية بقوة وربما نستخدم أقمارا ذات طبيعة دفاعية.

وقال امير حاتمي، في تصريح أدلى به للصحفيين صباح الاربعاء على هامش إجتماع مجلس الوزراء ردا على إدعاءات وزارة الخارجية الفرنسية ووزير الخارجية الاميركية حول البرنامج الفضائي الايراني، ان موضوع اطلاق الاقمار الصناعية والصواريخ الحاملة لها واضح تماما على الصعيد العالمي ولايرتبط بموضوع الصواريخ.

وأضاف: إن المحظور في موضوع الصواريخ يتمثل بتصنيع الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية حيث لاتمتلك الجمهورية الاسلامية الايرانية هذا النوع ولكن ربما تستخدم ايران أقمارا صناعية بأهداف دفاعية الا ان الصواريخ الحاملة يعد موضوعا غير دفاعي تماما.

وشدد ان هذا البرنامج سيدفع بقوة الى الامام لانه لامانع له على الصعيد العالمي ويعد من بين الحقوق المؤكدة للشعب الايراني.

وتابع: إن جميع الصواريخ الايرانية التي تفخر بتصنيعها محليا وتشكل عنصرا مهما في القوة الدفاعية للبلاد تضم رؤوسا تقليدية فقط.

ونوه الى ان دقة الصواريخ الايرانية عالية للغاية وقد لمس الاميركيون أنفسهم دقة إصابتها في عملية إستهداف قاعدة عين الاسد وايران ليست بحاجة الى أمور أخرى.

وأشار امير حاتمي الى مشروع اطلاق قمر صناعي ايراني جديد، موضحا: إن قمر ظفر - 2 سيتم اطلاقه على صاروخ حامل من طراز "سيمرغ".

ونوه الى ان موضوع الاقمار الصناعية والصواريخ الحاملة لها مايزال قيد البحث وبالتأكيد ان هذه البحوث ستستمر لغاية بلوغ الاهداف المرسومة لها.

وأعرب عن أمله باطلاق هذا القمر الصناعي الجديد بأول فرصة، مضيفاً: " أتصور ان هذه العملية ستنجز في بدايات العام المقبل" (الايراني يبدأ في 21 آذار/مارس 2020).

الى ذلك، أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بان قدرات البلاد الدفاعية بلغت مستوى لا يتجرأ الاعداء على الاعتداء على البلاد.

وقال اللواء باقري في تصريح له الثلاثاء خلال مشاركته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية: انه على كل منّا في أي موقع كان، التحرك في مسار تعزيز قدرات الجمهورية الاسلامية.

وأضاف: لقد عبأنا نحن في القوات المسلحة كل امكانياتنا وطاقاتنا لتعزيز القدرات وان قدرات البلاد الدفاعية هي في مستوى بحيث لا يتجرأ الاعداء على التهديد والعدوان على البلاد.

وتابع رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: انه في الكثير من المجالات كالاقتصادية والاجتماعية ينبغي العمل بهذه الصورة وان نكتسب القدرات كي لا يسمح أحد لنفسه على التجرؤ بالهجوم والعدوان.

كما أكد كبير المتحدثين باسم هيئة الاركان الايرانية العميد ابوالفضل شكارجي ان الصفعات المؤلمة الموجهة لاميركا ستتواصل.

وقال شكارجي، في كلمته أثناء مراسم مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في مدينة ورامين (جنوب شرق طهران)، ان قوات اميركا المجرمة يجب أن تغادر العالم الاسلامي وليس أمامها أي سبيل غيره لأنها وصلت الى طريق مسدود.

وأضاف: إن الصواريخ التي صنعت بأيدي شباب البلاد دون أي تبعية للخارج استهدفت قاعدة عين الاسد الاميركية الرئيسية في العراق ما أسفر عن مقتل واصابة العشرات من جنودها وتدمير معظم المعدات والتقنيات المتقدمة وتحولت الى تراب ورماد.

وتابع: انه بفضل القوة والكرامة والروح الثورية ومدرسة الاسلام المحمدي فان اميركا لم تجرؤ على الرد وعلمت انها ستتلقى صفعات أكثر ايلاما اذا أقدمت على أي رد وسيستمر هذا النهج.

وأكد انه رغم توظيف الاعداء لجميع إمكانياتهم الاعلامية والعسكرية والمجموعات المناهضة للثورة والارهابيين والمناوئين في مناهضة الثورة الاسلامية الا انهم يؤولون الى الانحدار فيما تتعزز مراتب الثورة الاسلامية يوما بعد يوم.

ولفت الى ان شعوب سوريا وفلسطين واليمن والبحرين والعراق وافغانستان وباكستان والعديد من البلدان الاوروبية والافريقية ينتظرون إنهيار النظام السلطوي وعلى رأسه اميركا المجرمة ويغبطون الشعب الايراني.

ووصف الجمهورية الاسلامية الايرانية بأنها في ذروة الاقتدار والكرامة والمفاخر بفضل دماء الشهداء وتضحياتهم والصبر والمقاومة وحكمة قائد الثورة وشجاعته.