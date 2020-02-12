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رقم الخبر: 275848 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 14:25 الاقسام: رياضة  
سباق جائزة الصين الكبرى على أعتاب الإلغاء بسبب كورونا

سباق جائزة الصين الكبرى على أعتاب الإلغاء بسبب كورونا

يبدو أن سباق جائزة الصين الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لن يقام في موعده في 19 أبريل/ نيسان المقبل.

وذكرت صحيفة التايمز ووسائل إعلام أخرى الأربعاء أن السباق لن يقام في موعده بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتسبب الفيروس في وفاة أكثر من 1100 شخص وأصاب ما يزيد على 44 ألف شخص في الصين بعدما ظهر لأول مرة في ووهان في نهاية العام الماضي.

وذكر الاتحاد الدولي للسيارات إنه يراقب الوضع في الصين التي تستضيف الجولة الرابعة من موسم 2020 على حلبة شنغهاي الدولية.

كما ذكرت التايمز أن الإعلان الرسمي من المتوقع أن يكون في وقت لاحق من يوم الأربعاء مع استمرار النقاشات حول تأجيل السباق أو إلغائه تماما.

وفي وجود 22 سباقا وهو رقم قياسي في موسم 2020، سيكون من الصعب العثور على تاريخ لاحق لإقامة سباق الصين.

وسيؤدي غياب سباق الصين إلى فجوة مدتها أربعة أسابيع بين جائزة فيتنام الكبرى في الخامس من أبريل/ نيسان وسباق هولندا في الثالث من مايو/ أيار.

وأدى تفشي فيروس كورونا لإلغاء العديد من الأحداث الرياضية الدولية، بما في ذلك تخلي سلسلة سباقات فورمولاA للسيارات الكهربائية عن خطط لإقامة سباق في مدينة سانيا الصينية الشهر المقبل.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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