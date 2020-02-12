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رقم الخبر: 275847 تاريخ النشر: شباط 12, 2020 الوقت: 14:25 الاقسام: رياضة  
بنفيكا يبلغ نهائي كأس البرتغال

بنفيكا يبلغ نهائي كأس البرتغال

حجز بنفيكا مقعده في نهائي كأس البرتغال، بعد تعادله خارج قواعده 1-1 أمام فاماليكاو الثلاثاء، في إياب نصف النهائي.

وظل (النسور) متقدمين في النتيجة بفضل هدف النجم لويس ميجيل أفونسو بيتزي في الدقيقة 24، قبل أن يسجل أنطونيو مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة، يبلغ بنفيكا نهائي البطولة بإجمالي المواجهتين (4-3)، بعد فوزه أمام جماهيره الأسبوع الماضي بنتيجة (3-2) على ملعب (النور).

وينتظر الفريق العاصمي في النهائي، المتأهل من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين بورتو وفيسيو.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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