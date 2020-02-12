تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، عناوين الصحف العالمية وخاصة الإيطالية بعدما ارتبط اسمه مؤخرا بالانضمام إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأذاع برنامج (الشرينجيتو) الإسباني الشهير نقلا عن صحيفة (توتوسبورت) الإيطالية، أن حلم يوفنتوس وإنتر ميلان يتمثل في ضم الساحر الأرجنتيني ميسي خلال الموسم المقبل، مقابل 350 مليون يورو.

ونشرت الصحيفة الإيطالية 3 صور لميسي بقميص برشلونة ويوفنتوس وإنتر ميلان، بالإضافة إلى تصريحات أريدو بريدا، المستشار السابق للنادي الملكي، عن إمكانية رحيل ميسي إلى إيطاليا، قال فيها:

(أعتقد أنه في حالة جيدة داخل برشلونة، لا سيما أنه يعيش مع عائلته ودائما يتواجد هنا منذ سن 13 عاما، ويغطي على جميع الأخطاء التي يرتكبونها في النادي، لهذا أعتقد أنه من الصعب رحيله، ولكن الأمر ليس مستحيلا).

وتابع بريدا حديثه عن ميسي، قائلا: (يمكن للأندية الإنجليزية شراؤه، ولكن أيضا هناك أندية إيطالية، وإذا اختار ميسي القدوم إلى إيطاليا، فإنه يعجبني رؤيته في ميلان، ولكن في الحقيقة يوفنتوس وإنتر هما اللذان يستطيعان شراءه).

وظهور اسم ميسي في سوق الانتقالات جاء بسبب أزمته الأخيرة مع إدارة النادي الكتالوني، وتحديدا الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي للـ (بلوغرانا)، وتصريحاته ضد لاعبي (البرسا)، قائلا: (العديد من اللاعبين لم يكونوا راضين أو لم يبذلوا جهدا كبيرا، وكانت هناك أيضا مشكلة تواصل داخلية واضحة، وكانت العلاقة بين المدير الفني وغرفة الملابس دائما جيدة، ولكن في فترة فالفيردي كنت أشعر أن هناك شيئا غير صحيح، بصفتي لاعبا سابقا).

هذه التصريحات لم تعجب ميسي ورد على أبيدال، قائلا: (أعتقد أنه عندما نتحدث عن لاعبين، يجب أن نعطي أسماء، لأننا بخلاف ذلك سنتسبب في إزعاج الجميع وتغذية الشائعات التي تنتشر، ويجب أن يتحمل المسؤولون عن مجال الإدارة الرياضية مسؤولياتهم، وقبل كل شيء يتحملون القرارات التي يتخذونها).

وبعد تصريحات النجم الأرجنتيني، أشارت تقارير إلى إمكانية رحيل ميسي عن النادي الكتالوني لاسيما أنه يمتلك بندا في عقده يسمح له بمغادرة ملعب (الكامب نو) في نهاية أي موسم.

وانتقال ميسي إلى يوفنتوس يعني مزاملته لمنافسه الدائم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو الأمر الذي وصفته الصحف الإيطالية بأن وجود الثنائي العملاق في فريق واحد يعتبر حلما.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن إدارة (البيانكونيري) تستعد لتجهيز مبلغ طائل من أجل إقناع المدرب الإسباني بيب غوارديولا للموافقة على تدريب يوفنتوس.

وأكدت الصحف الإيطالية أن قدوم غوارديولا إلى يوفنتوس يمكنه أن يكون عاملا إيجابيا لإقناع ميسي لا سيما أنه كان مدربه في برشلونة.