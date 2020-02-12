تلعب فرنسا حاملة اللقب ضد روسيا والمجر البلد المستضيف في دور المجموعات بنهائيات كأس الاتحاد لفرق السيدات للتنس في بودابست، خلال الفترة من 14 وحتى 19 أبريل/نيسان المقبل.

ويشارك 12 منتخبا تم تقسيمهم على 4 مجموعات في النسخة الأولى للبطولة المعدلة، والتي ستسير على نهج كأس ديفيز لفرق الرجال بإقامة النهائيات في أسبوع واحد في مدينة واحدة.

وتلعب الولايات المتحدة الفائزة باللقب 18 مرة، ضد سلوفاكيا وإسبانيا.

وتخوض أستراليا، وصيفة البطلة، مباريات المجموعة الثانية، بجانب بلجيكا وروسيا البيضاء مفاجأة البطولة.

ويتأهل صاحب الصدارة في كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي على أن يقام النهائي يوم 19 أبريل/نيسان.

ويشبه النظام الجديد للبطولة، النسخة الأولى التي أقيمت في 1963 عندما تنافس 16 منتخبا على مدار أكثر أسبوع في لندن، حيث نالت أمريكا اللقب بقيادة بيلي جان كينج بالفوز على أستراليا في النهائي.

وحضرت كينج مراسم القرعة وأشادت بتطوير بطولة الفرق للسيدات، والتي تتساوى جائزتها المالية مع كأس ديفيز لفرق الرجال.

وستحصل اللاعبات على 12 مليون دولار، فيما تذهب 6 ملايين إلى الاتحادات الوطنية.

وقالت كينج (أنا متحمسة وأريد توجيه الشكر للمجر وكل المشاركين في الأمر. هذه فرصة مذهلة).

وفيما يلي المجموعات الأربع:

المجموعة الأولى: فرنسا - المجر - روسيا

المجموعة الثانية: أستراليا - بلجيكا - روسيا البيضاء

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة - سلوفاكيا - إسبانيا

المجموعة الرابعة: التشيك - ألمانيا – سويسرا