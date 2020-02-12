تعافى تورونتو مابل ليفوز بعد التأخر مرتين في النتيجة ليفوز 3-2 على أريزونا كويوتس بعد وقت إضافي في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية مساء يوم الثلاثاء.

وسجل كاسبري كابانن هدف الانتصار لمابل ليفز بعد مرور 3 دقائق و43 ثانية من الوقت الإضافي ليحرز هدفه 11 هذا الموسم.

واعتقد ياكوب تشيتشران لاعب أريزونا أنه سجل هدفا قبل مرور دقيقتين من الوقت الإضافي لكن إعادة الفيديو أظهرت وجود خطأ.

وسجل زاك هايمان هدفين لمابل ليفز بينما نجح كويوتس في التسجيل بواسطة كريستيان دفوراك وكارل سودربيرج.

وأنقذ جاك كامبل حارس تورونتو 35 محاولة مع بدء مباراته الثالثة على التوالي في ظل غياب الحارس الأساسي فريدريك أندرسن بسبب معاناته من إصابة في الرقبة. وأنقذ أدين هيل 38 محاولة لكويوتس.